50 milyon adet pet şişeye anne sütü mesajı yazıldı

Bursa il Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Bebek dostu çalışmaları çerçevesinde anne sütünün önemini vurgulamak maksadıyla bir su firması tarafından etiketlerine "Anne Sütü Hastalıklardan Korur’ sloganı basılmış olan 0,5 litrelik elli milyon adet su şişesi hazırlanarak dağıtımı yapıldı. Çalışmalarımıza verdikleri desteklerden ötürü firma sahibine teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa il sağlık Müdürü Akan, Anne Sütü ve Bebek sağlığı ile ilgili Bursa’da yürütülen çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, “Yoğun çalışmalarımız sonucunda bütün kıstasları yerine getirerek ilimiz 30 Nisan 2008 tarihinde "altın bebek dostu il" unvanını almaya hak kazanmıştır. İlimizde 25 hastane bebek dostu hastane,750 Aile sağlığı merkezi ise bebek dostu aile sağlığı merkezidir. İlimizde bulunan Sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan sağlık personelleri 17-24 Mayıs 2018 tarihlerinde hem teorik hem pratik eğitimlerini almışlardır. 13 Haziran 2018 tarihinde bebek dostu ulusal değerlendirme ekibimiz tarafından yerinde değerlendirilen Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi ûnvanını almaya hak kazanmıştır” diye konuştu.