50 yıllık sanayi esnafına ödül

Mesleklerinde 50 yılı tamamlayan Mustafa Çarşanlı, Kayaali Karacalar, Beycan Özkömürcü, Mustafa Avlan, Osman Babacan, Kasım Bozdemir ve Mehmet Barakat’a Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından plaket takdim edildi. Sanayide bulunan esnaf dükkanlarını Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Yağcı, Marangoz ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nedim Sındıran ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, mesleğinde belli bir yaşı geçirmiş esnaflara Karacabey halkı adına plaket verdi. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ilçe halkına hizmet eden ve bize değer katan esnaf büyüklerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz. Yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında da hayırlı işler diliyorum " ifadelerini kullandı.