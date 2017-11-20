Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 17:16

50 yıllık sanayi esnafına ödül

Karacabey Belediyesi, sanayide 50 yılı aşkındır hizmet veren esnafı ödüllendirdi.

50 yıllık sanayi esnafına ödül

20 Kasım 2017 17:16


Mesleklerinde 50 yılı tamamlayan Mustafa Çarşanlı, Kayaali Karacalar, Beycan Özkömürcü, Mustafa Avlan, Osman Babacan, Kasım Bozdemir ve Mehmet Barakat’a Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından plaket takdim edildi. Sanayide bulunan esnaf dükkanlarını Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Yağcı, Marangoz ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nedim Sındıran ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, mesleğinde belli bir yaşı geçirmiş esnaflara Karacabey halkı adına plaket verdi. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ilçe halkına hizmet eden ve bize değer katan esnaf büyüklerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz. Yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında da hayırlı işler diliyorum " ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç