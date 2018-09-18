500 bin balık İznik Gölü ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'ne 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan 500 bin yavru sazan, düzenlenen törenle İznik Gölü'ne bırakıldı. Balıkları salma töreninde konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “İçinde yaşadığımız doğa Allah'ın bize verdiği en büyük hediye, en büyük nimettir. Soluduğumuz temiz hava, beslenmemizi sağlayan toprak, deniz ve göllerde yaşayan canlılara ve bitkilere sahip çıkmalı onların varlıklarının dengede kalmasını mutlaka sağlamalıyız. Yaşamımızı sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmek ve doğanın dengesini sağlayabilmek için bizler yaşamın her alanında doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. 500 bin yavru sazan balığını Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'ne bırakıyoruz. Bundan önce 13 gölette yapılan uygulamayı bundan sonra da devam ettireceğiz. Burada sadece göle balık salmak ile dengeyi korumamız mümkün değil. Gerek kara gerek deniz avcılığında kaçak ve bilinçsiz avcılığın önüne hep birlikte geçeceğiz. Bu dünya şimdilik bizim, geleceğimize şimdikinden daha güzel daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin asli görevidir” dedi.

İznik Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde düzenlenen balık salma törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Tarım ve Orman İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede ve diğer yetkililer katıldı.