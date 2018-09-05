500 bin liralık hırsızlığı heyecan olsun diye yapmışlar

Olay bir ay önce İnegöl’de meydana geldi. Kamyon sürücüsü M.Ş.B. (37), bir ay önce, İnegöl’de bir dokuma fabrikasından 500 bin lira değerindeki kumaş yüklediği aracıyla İstanbul’a doğru yola çıktı. Birkaç gün sonra İstanbul’daki firma kumaşların ulaşmadığını İnegöl’deki firma sahiplerine bildirdi. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamyon sürücüsünü yakaladı. Gözaltında savunma yapmayan sürücü M.Ş.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırsızlık olayının peşini bırakmayan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Kamyon sürücüsünün İstanbul ve İzmir’de bağlantısı olduğunu tespit ettiler. İnegöl polisi durumu İzmir emniyetine bildirdi. İzmir polisiyle birlikte İnegöl’den bir ekip 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operayonda kamyon sürücüsü M.Ş.B. ile hırsızlık şebekesi üyeleri F.Ü. (25), A.A. (29), M.K. (33), Ö.T. (35), N.K.(36), Z.T. (34) ve F.İ.’yi (29) gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 8 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir’den İnegöl’e getirildi. Şüphelilerin, İstanbul ve İzmir’deki firmalara sattıkları kumaşların bir kısmı da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, basın mensuplarının "Neden yaptınız" sorusuna, "Heyecan olsun" diye cevap verdi.