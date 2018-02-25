Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 04:54

500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangında 500 bin liralık makine kullanılamaz hale geldi.

500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi

25 Şubat 2018 04:54


Edinilen bilgiye göre yangın, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir fabrikada çıktı. Yangını gören çalışanların haber verdiği 110 İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Ali Osman Sönmez Caddesi’nde iplik-kumaş üreten bir fabrikanın makinelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangında, yaklaşık 500 bin lira değerindeki bir üretim makinesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç