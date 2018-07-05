Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 09:32

500 yıllık caminin restorasyonu sırasında mezar taşlarına zarar verildi

Bursa’da 500 yıllık tarihi caminin restorasyonu sırasında kuşluklarına ve tarihi mezar taşlarına zarar verildi.

500 yıllık caminin restorasyonu sırasında mezar taşlarına zarar verildi

05 Temmuz 2018 09:32

Bursalılar zarar verilen yerlerin yeniden restore edilmesini istiyor.


Bursa’nın manevi sultanı Emir Sultan Hazretlerinin adını taşıyan ve türbesinin yanında bulunan tarihi Emir Sultan Camii’nin restorasyonu sırasında caminin duvarlarında bulunan tarihi kuşluklar zarar gördü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar tarihi binaların restorasyonu sırasında daha çok özen gösterilmesini istedi.


Caminin zarar gören kuş yuvalarını yerinde inceleyen Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Zafer Ünver, "Bursa’nın önemli camilerinden Emir Sultan Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyonunun devam ettiği sırada bize gelen ihbarda caminin kuşluklarına ve cami çevresinde bulunan tarihi mezar taşlarına zarar verildiğini tespit ettik. Böyle tarihi binalarda restorasyon Venedik tüzüğüne uygun yapılması gerekir. Şu anki restorasyonda buna özen gösterilmediğini gözlemledik, gelişigüzel yapılan restorasyonlar sırasında tarihi binalar zarar görebiliyorlar. Bursa UNESCO’nun gözetimi altında olan bir şehir olduğu için restorasyon çalışmalarında ilkeli davranmak gerekmektedir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç