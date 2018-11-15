5000 fitteki aşk yer yüzünde mutlulukla sonlandı

Havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Deniz ve Asma Yılmam çifti, Suudi Arabistan'ın Riyad Havaalimanı'ndan kalkıp İtalya'ya giden tarifeli uçakta bir birlerini görünce aşık oldu. İlk görüşte Asma'ya aşık olan Deniz, uçağın seferi tamamladıktan sonra yolcu olmadan Suudi Arabistan'a dönmesini fırsat bildi. Dönüş yolculuğunda birbirlerine karşı duygularını ifade eden çift, kısa bir süre sonra ise evlenme kararı aldı. Hem Mısır'da hem de Bursa'da kendi geleneklerine göre düğün yapan çiftin 5000 fitteki aşkları evlilikle sonuçlandı.

Eşimin Mısırlı olduğunu bilmediğini Deniz, "Onu ilk gördüğümde evlenmek istedim. Uçuş tablosuna bakarken o anda kendisi bana doğru yaklaşınca ona dönerek 'Benimle evlenir misin?' diye sordum. İlk önce benden kaçtı. Sonra kendisini yakaladım ve tekrar sordum. Bu sefer 'evet' diye cevapladı. Mısır'a gittik. Orada çok güzel bir nişan yaptık. Asma'nın ailesi bizi çok güzel karşıladı. Aslında kültür değişikliği çok fazla yok. İkimizde İngilizce konuşarak anlaşıyoruz. Ben yavaş yavaş Arapça, Asma ise Türkçe öğreniyor" dedi.

Deniz'den başka kimsenin ona öyle bakamayacağını ifade den Asma Yılmam ise, "Uçuş bittikten sonra uçağı Suudi Arabistan'a geri götürmemiz gerekiyordu. Dönüşte uçak boş olduğu için 2 saat boyunca birbirimizle konuştuk. Bu konuşma esnasından Deniz'in artık benden başkasına ihtiyacı olmadığını ifade etmem gerekiyordu. Onu da başardım. Türkiye'ye çok kolay alışıyorum" şeklinde konuştu.