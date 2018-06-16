51 bin kişiye altın bilezik

Okul öncesi eğitim sınıflarında ise 10 bin 227 çocuk öğrenim gördü.

Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YIL-MEK, örnek hizmetler üretmeye devam ediyor. Yıldırımlıların meslek sahibi olmasına katkı sağlamanın yanı sıra, hobi edinmeleri için 39 kurs merkezinde 84 branşta ücretsiz eğitim veriyor. Arıcılıktan bilgisayar işletmenliğine, mantar yetiştiriciliğinden çocuk bakımına 29 farklı branşta meslek kursu, takım tasarımdan tiyatroya, resimden ahşap oymaya 22 branşta hobi, ebru, filografi, çini, tezhip gibi 12 branşta geleneksel el sanatları 8 branşta müzik ve İngilizce Arnavutça gibi 6 branşta dil eğitimi veren YIL-MEK, 4 yılda 50 bin 965 kursiyer mezun etti. Yetişkinlere yönelik meslek kursların yanı sıra okul öncesi eğitim sınıflarında da çocuklara hizmet veriyor. YIL-MEK okul öncesi eğitim merkezlerinde 4 yıllık sürede 10 bin 227 çocuk eğitim gördü.

Yıldırım’da çok yönlü bir dönüşüm hamlesi yürüttüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yeni bir şehir inşa etmek bunun sadece bir yönü. Asıl önemsediğimiz kısmı ise sosyal dönüşüm. İnsanlarımızın hayat kalitesini yükseltmek adına sosyal ve ekonomik projeler üretiyoruz. Bu anlamda YIL- MEK çok önemli bir misyon üstleniyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde açtığımız kurslarla insanların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebileceği ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirecekleri imkânları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ayrıca özellikle ev hanımlarına yönelik kurslarımız ile onları hem sosyal hayatın içine çekiyor, hem de meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırımlıların beklentilerine daha iyi cevap verebilmek adına YIL-MEK’i yeniden yapılandırdıklarını ve daha işlevsel hale getirdiklerini dile getiren Başkan Edebali, “25 olan kurs merkezi sayımızı 40’a, 49 olan branş sayımızı 85’e, 102 olan sınıf sayımızı 225’e çıkardık. 2014’te 9 bin 225 olan öğrenci sayımız ise bu yıl 14 bin 920’ye ulaştı. Çocuklarımıza okul öncesi eğitim verebilmek amacıyla okul öncesi eğitim merkezlerimizin sayısını da arttırdık. 2014’te 17 olan okul öncesi eğitim merkezlerimizin sayısını 35’e çıkardık. Bu yıl 35 merkezdeki 58 şube ve 104 şubede 2 bin 850 yavrumuz eğitim gördü. 4 yılda eğitim 10 bin 227 çocuğumuz okul öncesi eğitim merkezlerinde öğrenim gördü” diye konuştu.

Özellikle kadınların ekonomiye dahil olmasını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Edebali, “Kadınların kurslarımızda edindiği bilgiyi üretime dönüştürerek, aynı zamanda bunu pazarlayabilmek için 2015 yılında kooperatifimizi oluşturduk. Böylece kadınları üretime dahil ederek ilçemizde ekonomik yaşamın hareketlenmesini sağladık. Bundan sonra da kooperatifimizin çalışmaları artarak devam edecek. Kadınlarımızın ürettiklerini satabilecekleri mekanlar oluşturarak bu kalkınma hamlesini sürdürülebilir hale getireceğiz. Kooperatifimizin üretim skalasını her geçen gün genişleterek ilerleyen süreçte kendi markamızla üretim yapar hale geleceğiz” dedi.