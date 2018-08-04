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04 Ağustos 2018 17:27

53. yardım TIR’ı dualarla uğurlandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, İHH temsilciliği, savaş mağdurları için hazırladığı yardım TIR’ını dualarla bölgeye uğurladı.

53. yardım TIR’ı dualarla uğurlandı

04 Ağustos 2018 17:27


İHH temsilciliği, geride kalan 4 yıl içersinde, ihtiyaç sahiplerine toplam 53 TIR yardım göndererek mazlumların yanında oldu. Hazırlanan 53. yardım TIR’ı savaş mağdurlarının bulunduğu bölgelere yollandı. Hayırseverlerin de yardımlarıyla hazırlanan yardım TIR’ı, Sanayi Camii önünden dualala uğurlandı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe de katıldı.


Gönderilen TIR’da un bulunuyor. Gönderilen unlar Hatay Reyhanlı’daki İHH lojistik merkezine götürülüp, orada fırınlarda ekmek yapılacak. Ekmekler Türkiye ve Suriye içindeki kamplarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.




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