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54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı start aldı

Bu yıl 54.

'sü düzenlenen ve dünyanın tek kıtalararası bisiklet turnuvası olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 164 kilometrelik Bursa-İstanbul etabı start aldı.


54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bin kilometrelik etabında 20 takımdan 140 sporcu kıyasıya yarıştı. İç Anadolu'dan başlayan tur, daha sonra Ege ve Akdeniz sahillerinden geçerek Marmara'ya ulaştı. 2. kez dünyanın en önemli yarış kategorisi olan UCI World Tour kapsamında toplam 5 etap tamamlandı. Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan bisikletçiler, startın verilmesiyle İstanbul Yolu üzerinden, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Sultanahmet Meydanı'nda finale ulaşacak.

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