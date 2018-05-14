55 yaşında 15 kilometre koşarak birinci oldu

Karacabey Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği longoz koşusuna 500 koşucu iştirak etti. Türkiye’nin en güzel subasar ormanlarından olan longoz ormanları koşusu ilgi gördü. Doğal güzellikler içinde koşan koşucular hem spor yaptı, hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkarttı. Bursa’da hafta içi esnaflık yapan ve hafta sonu koşulara katılan Enver Koç, 55-59 yaş kategorisinde birinci geldi. Esnaflık yapmasına rağmen aşığı olduğu koşmaktan vazgeçmeyen Koç, 500 kişinin koştuğu koşuda birincilik madalyasını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın elinden aldı.