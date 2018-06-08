560 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’yı sağlıklı geleceğe emin adımlarla taşımak hedefiyle eğitim kurumlarına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı duyan öğrencileri yine yalnız bırakmadı. Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi’ndeki Şahin Yılmaz İlkokulu’nda çocukların sevincine ortak olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kaymakam Mehmet Aydın ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, karneleriyle birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başbakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında eğitim gören kadınları da sınıflarında ziyaret ederek tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa’da 36 bin öğretmen ve 560 bin çocuğumuz eğitim ve öğretim dönemini bitirdi. Ailelerin desteğiyle çocuklarımızın daha da başarılı olacağına inanıyorum. Eğitim hayatının eksikliklerini karşılamak adına, başta Büyükşehir Belediyesi olarak büyük gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki sene yeni okullarla sistem daha da rahatlayacaktır. Tüm çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise eğitim ve öğretim hayatında emeği geçen öğretmenlere teşekkür edip, öğrencilere iyi tatiller diledi.