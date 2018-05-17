57. Bursa Festivaline ilk gün rekor ilgi

’si gerçekleşecek olan Uluslararası Bursa Festivali’nin biletlerinin yarısı tüm zamanların rekorunu kırarak satışa çıktığı ilk gün tükendi.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57.’si planlanan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, 20 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Biletlerin satışa çıkması ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Festival biletlerinin satışının gerçekleştiği biletinial.com Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Çimci, büyük ilgi gören biletlerin satışa ilk çıktığı anda yarıya yakın kısmının ilk 4 saat içinde tükendiğini söyledi.

Her sene büyük ilgi ve coşkuyla festivalin gerçekleştiğini ifade eden Çimci, “Festivalde bu sene isimler açıklandıktan sonra büyük ilgi gören biletler, satışa ilk açıldığı gibi, yarıya yakın kısmı ilk 4 saat içinde tükendi. Bu festivalin ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Bursa’nın tanıtımı ve vizyonu açısından çok önemli bir etkinlik. Bu önemli etkinliğe canlı tanıklık etmek isteyenler, biletlere büyük bir ilgi gösterdi. Bizlerde bu kadar büyük ilgi karşısında şaşırdık” dedi.

Festivalin 1962 yılından bu yana gerçekleştirildiğini hatırlatan biletinial.com Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Çimci, “Bursa Festivali, ülkemizin alanında en uzun soluklu organizasyonu. Şehrimizin geleneksel coşkusunu yansıtan bu festivalin biletlerinin kısa süre içinde tükenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Ünlü isimler sahne alacak

Festival, 20 Haziran’da başlayacak, 20 Temmuz’da sona erecek. 7-12 Temmuz tarihleri arasında Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gerçekleştirilecek. Konserler, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda yapılacak. Festival kapsamında MFÖ ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Uzun İnce Bir Yol’ Bir Aşık Veysel Felsefesi, Sümer Ezgü-Suzan Kardeş-Gülay, Elektro Delüx Big Brand, Sertap Erener, Ankara Devlet Opera ve Balesi Despina Vandi, Ümit Besen-Pamela, Emel Sayın-Emre Altuğ, ‘A Passage to Bollywood, Ayo ve Teoman Bursalılarla buluşacak.

Bilet fiyatlarının 18 ile 38 TL arasında değiştiği ‘57. Uluslararası Bursa Festivali’ne katılmak isteyen vatandaşlar, online bilet için biletinial.com adresini ziyaret edebilecek.