6 asırlık cami küllerinden doğuyor

Büyükşehir Belediyesi, ecdat yadigârı yapıları yenileyerek bir bir ayağa kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin el attığı eserlerden biri de Doğanbey toplu konutlarının arasında kalan ve 1450’li yıllarda yaptırılan Kefensüzen Camii. Restorasyon uygulamalarına yaklaşık 1 yıl önce başlanan yapı tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi’nden Kefensüzen Camii’nin restorasyonu hakkında yapılan açıklamada, Bursa’daki tarihî ve kültürel miras çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü kaydedildi. Kefensüzen Camii’nin de bu çalışmalar kapsamında ele alındığı belirtilen açıklamada, tarihî caminin açılışının en kısa zamanda gerçekleştirileceği ve binanın yine eskiden olduğu gibi ibadethane olarak hizmet vereceği vurgulandı.