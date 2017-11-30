6 kıtadan iş adamı ordusu Bursa’da

Endüstri Zirvesi birbirinden farklı ülkelerden gelen yabancı iş insanlarını ağırlıyor. 3 Aralık tarihine kadar Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sürecek olan zirvede, Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) Projesi kapsamında BTSO öncüğülünde önemli bir alım heyeti organizasyonu düzenlendi.

Zirvenin açılış töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye’nin yatırım ve üretimiyle dünyada gıpta ile izlenen bir ülke olduğunu söyledi. Bursalı sanayicilerin şevk ve heyecanı ile üretim ve istihdamın her geçen yıl arttığını kaydeden Çelik, “Bakanlık olarak yüksek katma değerli üretimimin artmasını ve yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bursa’da bu anlamda ciddi bir kümelenme faaliyeti var. Fuarlar kenti olma yolunda da ilerleyen Bursa, gösterdiği performansla ülkemizin hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta BTSO olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 2016 yılında zor bir dönem geçiren Türkiye’nin 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olacağına inandığını söyleyen Burkay, “Şehrimiz ülkemizin hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstleniyor. Bursa, Türkiye ekonomisinde rekabet gücü en yüksek olan şehirlerden birisidir. Üretim merkezi olan Bursa’mız aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya açılan bir yüzüdür. Ülkemizin başarılarının arkasında Bursa gibi sanayi kentlerinin performansı yatmaktadır. Şehrimiz bugün 14 milyar dolarlık ihracatıyla ülkesinin dış ticaretinin yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren bir vilayet. Katma değerli ve inovatif ürünlerin üretiminde büyük bir güce sahip Bursa’mız endüstri 4.0’a geçiş ile birlikte 8 dolarlık KG başı ihracat hedefine ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

BTSO Başkanı Burkay, sektörlere ivme kazandırmak amacıyla kümelenme ve Ur-Ge projelerine devam ettiklerini söyledi. Bursalı firmaların rekabetçiliğini geliştiren hamleler attıklarını söyleyen Burkay, “Şu anda 10 Ur-Ge Projesini yürüterek, şirketlerimizin büyümesine liderlik ediyoruz. Makine ve metal sektörlerimizi doğrudan ilgilendiren 5 farklı Ur-Ge projesini de aynı anda yürütüyoruz. Makine, raylı sistemler, uzay havacılık ve savunma, kompozit ve yenilenebilir enerji alanında oluşturduğumuz Ur-Ge projelerinde 150’den fazla firmamız bulunuyor. Bu projelerle sektörlerimize yaklaşık 100 milyon TL’lik bir kaynak sunduk” dedi.

Başkan Burkay, zirveye kapsamında kompozit, raylı sistemler, makine ve uzay havacılık savunma Ur-Ge projeleri organizasyonuna 6 kıtadan 1100’ü aşkın yabancı alıcının geldiğini söyledi. Sektörün iş hacmine büyük değer katan organizasyonun aynı zamanda Bursa’da düzenlenen en kalabalık alım heyeti programlarından birisi olma özelliğini taşıdığını söyleyen Burkay, “Ticari Safari ve Ur-Ge projeleriyle firmaların gerek yurt dışında gerekse de yurt içinde dünyanın dört bir yanından firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.