6 yılda 5 ameliyat geçiren genç, ilaç alabilmek için yardım bekliyor

26 yaşındaki Erkan Fırat, karaciğerindeki kistin akciğerlerine bulaşması sonucu 5 kez ameliyat geçirdi. Fırat’ın acı dolu hikayesi 2011 yılında ve henüz askerken başladı. Karnında başlayan ani ağrılarla başvurduğu hastanede “karaciğerde kist” teşhisi konularak tedavi gören Erkan Fırat, bir türlü iyileşemedi. Ağrıları geçmeyince gittiği hastanede ameliyat edilen Fırat’in kisti akciğere de sıçradı. Toplam 5 kez ameliyat olan Fırat, maddi durumu elverişli olmadığı için piyasa fiyatı 16 bin TL olan ilaçları alamıyor. Yaşadığı sıkıntıları anlatan Erkan Fırat, "20 yaşında bu hastalığım başladı. Karaciğerimde kist rahatsızlığı meydana geldi. Bunu kedi, köpek tüyünden meydana geldiği söylendi. O zaman askerlik döneminde olduğum için Adana Numune Hastanesi’ne sevk edildim. Sevk edildikten sonra karaciğer ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra operasyonun başarılı geçtiği söylenerek doktor beni taburcu etti. Taburcu ettikten sonra tekrar şikayetlerim devam edince hastaneye gittim. Tomografi sonucuna bakılıp tekrar kist olduğu farkına varıldı. Kapalı ameliyatı reddederek GATA’ya sevkimi istedim. Oradaki doktorlar tarafından tekrar bir karaciğer ameliyatı olması tavsiye edildi. Ve karaciğer ameliyatını oldum. Başarılı geçtiği söylendi. Bundan sonra hava değişimi için memleketime gittim. Hava değişimini aldım ama ameliyat yapılan bölümde apse oluştu. Malatya Turgut Özal Tıp Hastanesi’nde apse olduğu söylenerek karın fıtığı teşhisi konuldu. Oysa biz bunun karın fıtığı olmadığını düşünerek tekrar başka bir doktora müracaat ettik. Ve apse neşterle açılarak boşaltıldı” dedi.

Şikayetlerinin sürekli devam etmesi sonucu hastane hastane gezdiğini belirten Fırat, “GATA’ya tekrar müracaat ettim. Oradaki doktor bir süre daha iltihabın gelmesi gerektiğini söyledi. Askerliğe elverişli değil diye memleketime gönderildim Malatya’ya. Bir süre sonra aynı şikayetlerim devam etmeye başladı. Kistin akciğere atladığını öğrendik. Akciğer ameliyatını Turgut Özal Tıp Hastanesi’nde oldum. Ameliyatın başarılı geçtiği söylenerek taburcu edildim. Nefes darlığım aynen devam ediyordu. Eşimle evlenip Bursa’ya taşındım. Bursa’ya taşındıktan sonra şikayetlerim için Uludağ Üniversitesi’ne, daha sonra Siyami Ersek Hastanesi’ne gittim. Yeni ameliyat oldum. Ameliyat 10,5 saat sürdü. Ameliyat sonrasında ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen doktor bizi taburcu etti. 6 yılda beş defa ameliyat oldum” dedi.

Maddi sıkıntıdan dolayı ilaçlarını alamadığı söyleyen Erkan Fırat, “Marmara Üniversitesi’ne gittik. Bize bir ilaç yazdılar. Zepahex adında, etkin maddesi bosetan olan bir ilaç. Bu ilacın kutusu 3 bin 800 TL. Bu ilacı 4 ay boyunca kullanmam gerekiyor. Bu da yaklaşık 16 bin TL. Şu anda maddi durumum elverişli değil. Bu ameliyat sonrasında bazı sıkıntılar da gelişmeye başladı. Konuşma bozukluğu, dengesizlik, nefes darlığı oldu. Artık merdiven bile çıkamayacak duruma geldim. Bu şikayetlerim anlatmakla bitmiyor. Hep doktor hataları yüzünden oldu. Benim gibi mağdur olan çok fazla insan var. İlaç konusunda yardım bekliyoruz” diye konuştu.