600 yıldır emekleyerek gelenleri yürüyerek taburcu eden sağlık merkezi

Bursa’nın Kükürtlü semtinde bulunan ve ilk Osmanlı Sultanı I. Murad tarafından 1380 yılında hiçbir vakfa bağışlanmayarak parasız olarak kullanılmak üzere yaptırılan Kükürtlü Kaplıcası, gut hastası olan Kanuni Sultan Süleyman Han’ı da ağırlamıştı. 600 yıldır şifa dağıtan kaplıca merkezi 40 yıldır ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde fizik tedavi ve romatizma hastalarına klinik ve kaplıca tedavisi hizmeti veriyor.

Suyunun kalitesi sebebiyle merkeze emekleyerek giren hastalar tedavinin sonunda yürüyerek çıkıyor. Hastalara kaplıca tedavisinin yanında kliniklerde fizik tedavi hizmeti de veriliyor. Burada tedavi gören hastalar, 600 yıllık havuzlarda kaplıca suyunda hastalıklarına şifa buluyor. Uludağ Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde hizmet veren kaplıcalara gelen hastalar, muayene edildikten sonra rahatsızlıklarına göre kaplıca ve fizik tedavi görüyor. Daha sonra odalarda dinlenmeye alınıyor. Merkeze romatizmalı hastalıklar, ortapedik rehabilitasyon, bel, diz ağrıları, kireçlenmeler, el yaralanmaları ve kırıkları olan hastalar geliyor.

Uludağ Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu, “Biz burada fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Daha çok ağırlıklı romatizmalı hastalıklar, ortapedik rehabilitasyon, bel, diz ağrıları, kireçlenmeler, el yaralanmaları ve kırıkları olan hastalar bizlere geliyor. Biz burada onların hem ağrılarını gidermeye çalışıyoruz, hem de hareket kısıtlılıklarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Burası oldukça eski bir yapı, geçmişi Romalılara kadar dayanıyor. İlk bina bundan 600 yıl önce I. Murat zamanında halkın yararlanması için yapılmış, 100 sonra buraya ilave binalar yapılmaya başlanmış. Kadınlar ve erkekler hamamı olarak inşa edilmiş. Biz son zamanlarda bu yapıların bir kısmını kullanabiliyoruz. Çok yoğun bir tadilat gerektiriyor. Merkezde geniş havuzlar, tedavi odaları var. Burada fizik tedavi ajanlarını uyguluyoruz. Egzersiz salonlarımız var, hastaların rehabilitasyon dediğimiz seviyelerine göre egzersizlerini yaptırıyoruz. Gereken hastalara aerobik ve egzersiz yaptırıyoruz. Çok kapsamlı bir rehabilitasyon programını burada uygulayabiliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın gut hastalığı vardı. Bu hastalığının atakları sırasında Bursa’ya gelip bizim kaplıca merkezinde tedavi gördüğü söylenir" dedi.

Kaplıca merkezinde tedavi gören hastalar, "Buraya emekleyerek geldik. Tedavi sonunda buradan yürüyerek çıktık. Buranın kaplıcası çok şifalı. Fizik tedavi çok başarılı. Buraya 18 yıldır tedavi görmeye gelen romatizma hastası arkadaşlarımız var. Burada gördüğümüz tedavi bize çok iyi geliyor” şeklinde konuştu.