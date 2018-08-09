680 mahalleye arazi yolu

2018 yılı başında ilçelerde muhtarlarla yapılan toplantılarda sıkça dile getirilen arazi yollarının tesviyesi ve malzeme serimi taleplerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, 680 mahallede çalışmalara başladı. 460 mahallede muhtarlar ile vatandaşların istediği şekilde düzenlemeler yapılırken, 220 mahallede ise benzer faaliyetler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere olan müdahalesi sonucunda, insanın bile yürüyemediği bozuk arazi yolları araçla ulaşılabilir hale geldi. Şu anda 460 mahallenin yararlandığı bu kolaylıktan, yakın zamanda 220 mahalle daha faydalanacak.

Ziraî ürünlerin üretilmesinden pazara sunulmasına kadar olan sürecin sağlıklı şekilde işletilmesini hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan yatırımlarla ulaşım hizmetlerinin yanı sıra tarım sektörünün de geliştiğini ifade etti. Bursa’nın, sanayi kimliğinin yanı sıra önemli bir tarım şehri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, toplam alanı 1 milyon 88 bin hektar olan kentte 333 bin 868 hektar tarım alanının bulunduğunu, 136 bin 799 hektar alanın ise sulanabilir oluşu nedeniyle büyük avantaj sağladığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş.’nin kırsal kalkınmaya yönelik projeler geliştirdiğini belirten Başkan Aktaş, “Biz geleceğin tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Arazi yollarımızı da bu nedenle açıyoruz. Bereketli topraklarda tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı ve kırsal nüfusa destek olabilmeyi istiyoruz. Köyde yaşayan genç nüfusun fabrikada işe girmek yerine köyünde iş kurabilmesine ve hayvancılık yapabilmesine imkân sağlamak istiyoruz” dedi.