7. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali başladı

Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali başladı.

7. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin de destekleriyle 10 Mayıs’a kadar sürecek olan festival kapsamında aralarında çocuk yönetmenlerin eserlerinin de bulunduğu filmler gösterime girecek. Festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Yaşar Elmas, festival gönüllüleri, 2002 yılında Dünya Güzeli seçilen oyuncu Azra Akın, oyuncu Metin Akdülger ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’de neredeyse her gün çocuk sömürüsü ve istismarıyla karşılaşıldığını vurgulayarak, o nedenle, çocuk hakları konusundaki bilinçlenmenin çok önemli bir mesele olduğunu söyledi. Bozbey şöyle konuştu: “Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi, 45 madde sıralar ve dünya üzerindeki tüm çocukların, doğdukları günden itibaren bu haklara sahip olduğunu belirtir. Bu 45 maddeyi, özellikle çocukların üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden biz büyüklerin iyice okuyup anlaması ve yaşamda uygulaması gereklidir. Çocukların eğitim, sağlık, yaşama, barınma fizikî, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları evrenseldir. Bu evrensel haklara dünyadaki bütün çocuklar bir an önce kavuşmalıdır. Bu haklar için mücadele etmek, kentlerimizde yaşayan çocuklara haklarını öğretmek ve bu hakları kullanmaları için fırsat sunmak zorundayız.”

Nilüfer Belediyesi’nin çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği proje ve çalışmalara da işaret eden Başkan Mustafa Bozbey, “Her çocuğun eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanamadığını fark eden Nilüferli çocuklar, bizim de desteğimizle kentimize Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi’ni kazandırdılar. Bu okul, bugün bir eğitim yuvası olarak dünyada örnek gösteriliyor. Engelli ve engelsiz çocuklar, kendi ihtiyaçlarına yanıt verecek bir parkı, “Oyun Engel Tanımaz Parkı”nı Nilüfer’de yaşama geçirdiler. Şimdi, yine çocukların da katılımıyla planlanan Çocuk Sokağı Projesi artık yaşama geçmek için gün sayıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel yapı taşlarından biri olan çocuk katılımına en güzel örnek de, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ne üye çocuklardır. Onların teklifleriyle faaliyetlerimizi şekillendiriyor, sokaklarımızı, parklarımızı oluşturuyor, düzenliyoruz. Biz, Nilüferliler olarak tüm bu çabalarımızın ülke geneline hatta tüm dünyaya yayılmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

10 Mayıs’a kadar devam edecek olan 7. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali’nde 200’ün üzerindeki film, Sanat Mahal ve Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gösterime sunulacak.