7 yaşına girdiği gün hayaline kavuştu

Bursaspor taraftarıyla birlikte Kasımpaşa maçını izleyen Çınar, televizyonda gördüğü futbolcuları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Bursasporlu çocuklar için askıda bilet kampanyası düzenleyerek stadyumda daha önce maç izleyememiş çocukların hayalini gerçekleştiren Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, bir çocuğun dileğini resmi şartlar olgunlaştığı gün hayata geçirdi. Türkiye liglerinde biletli olarak maç izlemek için 7 yaş zorunluluğu olan Passolig uygulamasından dolayı gün sayan koyu Bursaspor taraftarı minik Kültekin Çınar, 7 yaşına girdiği gün hayallerine kavuştu. 11 Kasım 2018'de yeşil beyazlı ekibin Kasımpaşaspor ile karşılaşmasında taraftarlar arasında Timsah Arena olarak anılan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yerini alan minik taraftar Gültekin Çınar, daha önce televizyondan izlediği Bursasporlu futbolcuları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Daha önce maçı stadyumda izleme isteğini yaş sınırından dolayı reddetmek zorunda kalan Uludağ OSB yetkilileri, minik taraftarın 7 yaşını doldurduğu gün passolig ile stadyumda maç izlettirmenin yanı sıra 7 yaşındaki koyu Bursasporlu Kültekin Çınar'a unutamayacağı bir jest yaptı. Bursasporlu yöneticiler ve Bursaspor'un kaptanıyla irtibata geçen Uludağ OSB yetkilileri, maç başlamadan hemen önce minik taraftarı soyunma odasına götürerek Spor Toto Süper Lig'in en genç Kaptanı Ertuğrul Ersoy ile buluşturdu.

En genç kaptan Ertuğrul Ersoy, en genç resmi taraftar 7 yaşındaki Kültekin Çınar'a forma hediye etti. Daha sonra tribündeki yerini alan küçük taraftara bir jest daha yapan kaptan Ertuğrul Ersoy ve Uludağ OSB yetkilileri Bursaspor logolu bir pasta ile minik Kültekin'in doğum gününü kutladı.