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7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı

Bursa’da 7 yaşındaki çocuk aracın altında kalarak ölümden döndü.

Bursa'da 7 yaşındaki çocuk aracın altında kalarak ölümden döndü.


Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan 7 yaşındaki Ahmet Y. iddiaya göre evlerinin bahçesinden hızlı bir şekilde dışarıya koştuğu sırada sokak üzerinde geçmekte olan İsmail Ç. yönetimindeki 16 ASY 88 plakalı aracın ortasına çarparak yere düştü. Hareket halinde olan otomobilin arka tekerlekleri küçük çocuğun üzerinden geçtikten sonra ancak durabildi. Yerde yatan Ahmet Y.'nin yardımına araç sürücü ile çevredeki komşuları ve ailesi koştu. Hemen haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralı çocuğa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk tedavinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.


Öte yandan kazaya şahit olan bir kız çocuğunun balkonda oturarak hüngür hüngür ağlaması kameraya yansıdı.

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