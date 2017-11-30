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30 Kasım 2017 13:01

700 öğrenci birinci olmak için ter döktü

HasTavuk sponsorluğunda gerçekleştirilen Uludağ Rotary Kulübü’nün okullar arası geleneksel kros yarışması heyecanlı anlara sahne oldu.

700 öğrenci birinci olmak için ter döktü

30 Kasım 2017 13:01


Uludağ Rotary Kulübü’nün 11’incisini düzenlediği okullar arası yarış, Botanik Park’ta yapıldı. 40 okuldan 700 öğrencinin yarıştığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Kimi son anlarda atak yaparak sıralamada üst sıralara gelmeye çalışırken, kimi ise yan taraftan arkadaşlarının desteği ile yarışı bitirdi. Kız ve erkek olmak üzere, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde ter döken öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.


Organizasyonun sponsorluğunu üstlenen HasTavuk A.Ş. firması adına konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, “Geleneksel olarak düzenlenen bu kros yarışmasına 700’ün üzerinde öğrenci katılıyor. Biz HasTavuk olarak beyinsel ve zihinsel gelişim için proteinin, doğru beslenmenin yanı sıra sporun önemli olduğunu göstermek adına buradayız. Sağlığın var olduğu her platformda elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.


Uludağ Rotary Kulüp Başkanı Murat Yavuz ise, “Kros yarışmalarıyla gençleri sağlıklı hayata yönlendirmeyi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı, spora alıştırmayı ve kişisel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz. İlgi her geçen gün artıyor. Yarışmanın sonunda da çocuklarımıza 8 ay boyunca destek vermeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı, sportif ve öz güvenli yetişmeleri için elimizden gelen çabayı sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan şampiyonların çıkması bizleri çok mutlu eder" diye konuştu.




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