700 yıllık Karagöz gölge olmaktan çıktı, perdeye yansıtıldı

Bursa'da 700 yıl önce doğan ve kültür mirası haline gelen Karagöz ve Hacivat oyunu, interaktif olarak sinema perdesinde yansıtılarak oynatıldı. Sinemanın dev ekranında Karagöz Hacivat'ı izleyen çocuklar sevinç çığlıkları attı.

Bursa'nın köklü firması Has Tavuk A.Ş Karagöz-Hacivat'ı gölgeden sinema perdesine taşıdı. Aslı bozulmadan sergilenen oyun, usta Karagöz-Hacivat sanatçısı Nevzat Çiftçi tarafından 45 dakika boyunca sinema perdesine aktarıldı. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen prömiyerde oyunu protokolle birlikte yüzlerce çocuk da izledi. Dev ekrana yansıtılan karakterle diyaloğa giren çocuklar sevinç çığlıkları attı.

Dünyada bir ilki gerçekleştirdikleri proje hakkında konuşan Has Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “Karagöz ve Hacivat herkesin bildiği gibi Bursa'nın önemli bir değeri. Sadece Bursa'nın değil dünyanın önemli bir değeri. Bugüne kadar çok öne çıkarılması mümkün olamadı. Bu konuda özellikle proje yapmak istedik. Herkesin bildiği gibi Karagöz ve Hacivat karakter olarak önemli bir değer. Bunun dışında gölge oyunu önemli bir değer. Bu ikisi geçmiş dönemlerden genelde daha ufak halk ve çocuk kitlelerine ulaşabiliyordu. Herkesin bildiği gibi ufak bir mekânda o ânki teknolojiler hâlâ kullanılarak az bir kitleye hitap edebiliyordu. Tabi devirler değişiyor. Her yer çağdaşlaşıyor, teknoloji ilerliyor. Biz dedik ki bunu daha popüler hale getirip çağdaşlaştırabilmek için neler yapabiliriz. Daha büyük kitlelere hitap edebilmek için sinema sahnesine daha büyük nasıl aktarırız diye teknolojik çalışmalar, denemeler yaptık. Sağ olsun Nevzat Çiftçi hocam bu konuda çok büyük destek verdiler. Bundan önceki yaptığımız denemelerden sonra ilk kez bugün çocuk kitlesinin önüne çıkıyoruz ve bu 15 hafta boyunca her Cumartesi Tayyare Kültür Merkezinde devam edecek. Bursa turizm şehri olma yolunda çaba gösteriyor, ama en büyük değerlerimiz yeteri kadar sunulamıyor. Artık her çocuğun elinde bir tablet var. Dolayısıyla bu tip çalışmaların çağdaş bir Karagöz ve Hacivat, kültürü oluşturacağına inanıyorum” dedi.

Karagöz ve Hacivat Sanatçısı Nevzat Karagöz, “Karagöz zaman zaman ilgiyi kaybetse de aslında Karagöz'ün çok eski bir geçmişi var. Bu geçmişi kaybetmek mümkün değil. Böyle bir değeri bütün dünya Bursa olarak biliyor. Bursa denildiği zaman öncelikle imparatorluk kurulmuş, bununla birlikte perde de kurulmuş. Bu perde o günden bugüne kadar hayâl perdesi olarak geldi. Bugün biz bir hayâlimizi gerçekleştiriyoruz. Hayâl perdesini beyaz perdeye dönüştürüyoruz. Bu beyaz perde büyüdüğü zaman ilgisi, ona olan kalitesi, görseli büyüyecek. Değerin bir tık daha ileri gitmesi, günümüze uyarlanması gelenekseli bozmadan biz bunu modernleştiriyoruz. Bir tık daha ileriye götürüyoruz. Belki buna bir adamı daha katacaklar başka şeyler yapılacak. Teknik olarak 3 boyutlu şeyler kullanılacak. Biz böylece bir adım atıyoruz” şeklinde konuştu.