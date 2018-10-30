73 bin eski Bursalı sosyal medyada örgütlendi

Bursa'da 73 bin Eski Bursalı Facebook'ta örgütlendi, şehre ait eski fotoğrafları ve anıları paylaşıyor. Şehrin sorunlarının da konuşulup tartışıldığı platformun üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da vesile ederek Kültürpark'ta biraraya geldi.

Eski Bursalılar Grubu'nun geleneksel toplantısına ilgi büyüktü. Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle, üyeler ellerinde Türk Bayrakları ve grubun bayrağı ile bol bol sohbet ettiler, fotoğraflar çekildi, anılar tazelendi. Eski mahalle arkadaşları, komşular bir araya gelince sohbet ve toplantı uzadı, akşam saatlerini buldu.

73 bin Eski Bursalı'nın bir araya geldiği 2014 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Müezzinoğlu tarafından kurulan sosyal medya grubuna ilgi artarak büyüyor. Grup, haftada 500 civarı üyenin katılımı ile yüzbinlere doğru hızla ilerliyor.

Grubun kurucusu Kemal Müezzinoğlu, grubun amacını ise şöyle açıkladı: "Eski Bursa'yı anılarda yaşatmak, kendini bu kente ait hisseden, Bursa sevdalısı ve sevenlerini bir araya toplayıp, etkinlikler düzenlemek amacındayız. Bursa'nın nın geleceği ve sorunlarının çözümüne yönelik proje ve fikirler üretmek amaçlı grubumuz Eski Bursamız ile ilgili tarih, kültür, edebiyat, mimarlık, sanat, bilim, folklor paylaşımına açığız"