Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan engelli Kamile Karabak, 73. doğum gününü Engelliler Derneği'nde kutladı. Karabak, dernekte bulunan diğer engelli vatandaşlar ile beraber doğum günü pastasını kesti.

Engelli Kamile Karabak, 73. yaş gününü engelliler ile beraber kutlamak istedi. Bunun üzerine gereken izinleri alan ailesi, Mudanya Engelliler Derneği'nde Kamile Karabak'ın doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasını orada bulunan diğer engelli vatandaşlar ile beraber kesen Kamile Karabak, "Doğum günümü engelliler ile beraber kutlamak istedim. Çünkü ben de bir engelliyim. Herkese çok teşekkür ederim. Bu isteğimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi