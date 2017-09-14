Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Alzheimer hastası Refik Bektil’in cesedi merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi’nde çobanlar tarafından bulundu.

Misafir olarak geldiği kızının evinden çay içmek için çıkan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Refik Bektil, kayıplara karışmıştı.Yaşlı adamın cesedi çobanlar tarafından bulundu.Olay hemen polise haber verildi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinden sonra, yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Telefon sinyali en son Nilüfer’den alınmıştı

Alzheimer rahatsızlığı bulunan yaşlı adamın telefon sinyali en son Nilüfer’e bağlı Kayapa Mahallesi’nde sinyal verince ekipler o bölgeye yönelmişti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT yaşlı adamı bulabilmek için insansız hava aracı da kullanarak arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.