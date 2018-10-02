75 yaşındaki dede gençlere taş çıkartıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam, bahçede yaptığı işlerle gençlere taş çıkartıyor.

75 yaşındaki Ahmet Demir yıllardır reçberlik yaparak ekmek parasını kazanıyor. Gençlere taş çıkartan Ahmet dede tamamen doğal yetişen ürünleri tüketiyor. Sağlığından ve halinden memnun olan Demir, bu yaşına kadar sadece bir kez hastaneye gittiğini anlatıyor. Demir, sağlıklı besinler tüketerek bu yaşa geldiğini belirtti. Ahmet dede, "Kendimi bildim bile bu işleri yapıyorum. Her hangi bir zorluğu yok. Çok şükür sağlığım yerinde. Havamız, suyumuz, bahçelerimiz çok güzel. 75 yaşındayım kendim yapar kendi yerim. Dışarıdan pek bir şey yemem. Sağlığım bu yüzden yerinde. 2007 yılında soğuk aldığımdan dolayı zatürreye yakalanarak hastaneye gittim, onuda bir kaç ay içerisinde atlattım" dedi.

Böyle sağlıklı olmasının sebebini anlatan Demir, "Dışarıdan bir şey yemeyeceksin. Kendi yetiştirdiklerimi tüketiyorum. En çok zeytin yağı, yoğurt, peynir, salata ve bol bol çorba tüketiyorum. Bursa'nın merkezinde oturuyorum ama kendime ait bahçeme gelip oyalanıyorum. Hayatımdan çok memnunum. Eşim de yaşıyor ve o da sağlıklı. 4 çocuğum ve 11 torunum var" diye konuştu.