750 modifiyeli aracın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'da farklı markalardan modifiyeli 750 araç düzenlenen etkinlikle sergilendi.

Yeşil Bursa Sürücü Kursu öncülüğünde The FSM Team katkılarıyla BUTTİM açık otoparkta 750 modifiyeli araç sergilendi. Otomobil tutkunlarının akın ettiği buluşmada farklı marka ve model araçlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik kapsamında güzellik ve desibel yarışması da gerçekleştirildi. Programı düzenleyen Yeşil Bursa Sürücü Kursu sahibi Kazım Karaduman, araçların sadece Bursa'dan değil farklı illerden de katılım sağladığını dile getirerek, “Kursumuzun ikinci yılını kutluyoruz. Bursa'dan ve şehir dışından birçok arkadaşımız geldi. Buraya bütün dernekleri, otomobil kulüplerini buraya topladık. Araçlar görsellik ve ses sistemleri üzerine yarıştırılıyor ve düzenleniyor. Trafikte kurallarına uymayanlara elbette karşıyız. Trafikte hız, makas yapmasınlar. Kimsenin canını tehlikeye atmasınlar” dedi.

Modifiye araç tutkunlarından Club Bursa Modifiye Derneği Başkanı Gökhan Temel ise modifiyenin bir yaşam tarzı olduğunu ifade ederek, “Araca bir egzoz takmakla, yere basmakla modifiye olmuyor. Bu araca emek harcamanı gerekiyor. Küçüklükten gelen bir zevk bu. Yeri geliyor çocukken kendi araçlarımızı şekilden şekle sokuyorduk” diye konuştu.

Bir başka modifiye sever Serkan Ekrem, “Gelişigüzel yapılan araçlar gürültüye sebep veriyor. Çok alçak yapılan araçlar ise yolda yürümekte zorlanıyor. Alçak olduğu için olmadık yerde duruyorlar, arkadan gelen vatandaş da neden durduğuna anlam veremiyor. Bunu yola uygun şekilde yapmak daha doğru olur. Çok abartılı modifiyeye biz karşıyız” ifadelerini kullandı.

Modifiye araç etkinliği gün boyu çeşitli yarışmalarla devam etti.