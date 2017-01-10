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10 Ocak 2017 11:28

750 yıllık çınar aşırı kara dayanamadı dalları kırıldı

750 yıllık çınar aşırı kara dayanamadı dalları kırıldı

10 Ocak 2017 11:28

Bursa’da bulunan 750 yıllık çınar ağacının devasa dalı kırıldı faciayı çınarın diğer dalı önledi.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük Köyü’nün meydanında bulunan 750 yıllık çınar ağacının devasa büyüklükteki bir dalı aşırı kar yağışından dolayı ağırlığı kaldıramayarak kırıldı. Büyük bir gürültüyle kırılan dal, çınarın diğer dalının üzerine düşünce facianın eşiğinden dönüldü. Tarihi çınarın dalı hala ağacın üstünde durarak tehlike saçmaya devam ediyor.
Vatandaşlar ise "Tarihi çınar bize atalarımızdan miras. Bu tarihi çınarın dalı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Allahtan diğer dalın üzerine düşerek muhtemel bir can ve mal kaybına sebep olmadı. Biz bu çınarın bu dalının kimseye zarar vermeden ağacın üstünden kaldırılmasını istiyoruz" dediler.



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