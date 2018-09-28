8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen iş adamları rüşvet davasında dinlenecek

5'i tutuklu 9 kişinin yargılandığı duruşmanın ilk celsesinde 2 sanık tahliye edilirken, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'den yargılanan iş adamlarının dinlenmesine karar verildi.

Bursa KOM ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden tutuklanan sanıklardan tahliye vaadiyle rüşvet aldıkları iddiasıyla 9 kişi 8 aylık bir teknik takiple delilleri ile birlikte gözaltına alındı. Aralarında bir avukatın da bulunduğu 9 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 sanık hakkında ‘Yetkisi olmayan işten fayda sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bursa Terör Savcılığı suçun rüşvet olmadığına kanaat getirerek sanıklar hakkında ‘Örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 15-20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Tutuklu sanıklardan avukat O.Ö.T. için hakim ve savcı statüsünde yargılanması gerekçesi ile bir üst mahkemeye itiraz dilekçesi yazıldı. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme heyeti itirazı kabul ederek avukat O.Ö.T.'yi geçtiğimiz hafta tahliye etti.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.E.Ç., B.Ö., M.İ., H.Ö. ile Y.Y., tutuksuz sanıklar O.Ö.T., M.Y.B., sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada hazır bulunan ve örgüt lideri olmakla suçlanan E.E.Ç., hakkındaki iddialara cevap verdi. E.E.Ç. hakkında iddianamede 8 farklı suç unsurundan bahsedildi. Belirtilen maddelerde E.E.Ç.'nin farklı illerde yaptığı görüşmelerde FETÖ/PDY kapsamında tutuklu bulunan çok sayıda sanığın ailesi ile görüştüğü ve para görüşmeleri yaptıklarına yer verildi.

"15 Temmuz'da tanıştık"

Belirtilen maddede sanık E.E.Ç.'nin önceki dönem Bursa'da terör savcısı olarak görev yapan İ.K. ile birlikte Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir sanık için bilirkişi ile görüştükleri oldu. Bu iddiaya cevap veren E.E.Ç. savcı İ.K. ile 15 Temmuz'da tanıştığını ve arkadaşlıklarının dostluğa dönüştüğünü iddia ederek asla böyle bir görüşme yapmadıklarını ileri sürdü. E.E.Ç. savunmasında, “Hazırlanan iddianamede hakkımda 8 ayrı suç unsuru maddesi olduğunu gördüm. Söz konusu maddelerde isimleri geçenlerin bir kısmını tanıyorken diğer kısmını tanımıyorum. Ben FETÖ davalarını her zaman takip ederdim. Dolayısıyla çevrem de bunu bilirdi. Arkadaşlarım dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatlığımı da yapan O.Ö.T. hanımefendiyi önerirdim. Biz asla bir örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Biz sadece arkadaşlarımıza eşe dosta yardımcı olmaya çalıştık. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı bu ifadelerin üzerinde sanığa Bursa 8. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan ve savcı İ.K. ile birlikte bilirkişi görüşmelerine katıldığı sanık K.S.'nin tahliyesine sevinmesini sordu. E.E.Ç. bu soruya da "Ben sanığın abisi E.S. ile 12 yıldır tanışırım. Duruşmadan önce bir gün bana olayı anlatıp iyi bir avukat istediklerini söyledi. Ben de onları avukatımla tanıştırdım. Daha sonra onlar aralarında anlaştı ve ben de duruşma günü arkadaşlarım olduğu için onlara destek olsun diye gidip duruşmaya katıldım. Avukat hanım tahliye alınca da sevindik. Dışarıda herkes birbirine sarıldı. Oradaki tek amacım arkadaşlarıma destek olmaktı. Ben asla bu şahıslardan para almadım" dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da benzer ifadeler kullanarak herhangi bir örgüt kurmadıklarını ve kimseyle para alışverişi yapmadıklarını ifade etti. Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara karar vermek üzere duruşmaya kısa bir ara verdi.

Mahkeme heyeti aranın ardından ara kararını açıkladı. Ara kararda tutuklu sanıklar M.İ. ile Y.Y. tahliye edilirken, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY yöneticiliğinden yargılanırken tahliye edilen aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda sanığın dinlenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti aynı zamanda dosyada birçok yerde ismi geçen eski terör savcısı İ.K.'nin de tanık olarak dinlenip dinlenmeyeceğinin gelecek duruşma değerlendirileceğini söyleyerek geçtiğimiz hafta tahliye edilen sanık avukat O.Ö.T.'nin dosyasını da tefrik etti. Mahkeme heyeti duruşmayı eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.