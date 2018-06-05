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05 Haziran 2018 10:02

81 il gezecek olan Türk bayrağının 13. durağı Bursa oldu

Muğla’dan başlayarak Türkiye’nin 81 ilini dolaşacak kadın bisikletliler tarafından "El ele elden ele 81 ilde Türk Kadınının Zaferi" sloganıyla taşınan Türk bayrağının 13.

81 il gezecek olan Türk bayrağının 13. durağı Bursa oldu

05 Haziran 2018 10:02

durağı Bursa oldu.


Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte Türk bayrağını Yalova İl Temsilcisi Neşecan Taçyıldız’dan Orhangazi ilçesinde teslim alan Eşpedal Bisiklet Derneği üyesi Rabia Özdilli, bayrağı Bilecik’teki arkadaşı Emine Çelik’e teslim etti. İki günde yaklaşık bin kilometre pedal çeviren Özdilli’ye bisiklet dernekleri destek oldu.


Etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özdilli, bisikletin hem ulaşım hem de spor aracı olarak kullanıldığını ve 81 ile düzenlenen etkinlikle Türk kadınının gücünü dünyaya duyurduklarını söyledi.




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