81 il gezecek olan Türk bayrağının 13. durağı Bursa oldu

durağı Bursa oldu.

Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte Türk bayrağını Yalova İl Temsilcisi Neşecan Taçyıldız’dan Orhangazi ilçesinde teslim alan Eşpedal Bisiklet Derneği üyesi Rabia Özdilli, bayrağı Bilecik’teki arkadaşı Emine Çelik’e teslim etti. İki günde yaklaşık bin kilometre pedal çeviren Özdilli’ye bisiklet dernekleri destek oldu.

Etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özdilli, bisikletin hem ulaşım hem de spor aracı olarak kullanıldığını ve 81 ile düzenlenen etkinlikle Türk kadınının gücünü dünyaya duyurduklarını söyledi.