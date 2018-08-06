850 bisikletçi Uludağ’a pedal çevirdi

Bu yıl 6’incisi düzenlenen Uludağ Bisiklet Performans Tırmanışı organizasyonuna Türkiye’nin haricinde farklı ülkelerden de katılımcılar ilgi gösterdi. Bu yıl 1948 Londra Olimpiyatları döneminde bisikletle tanışarak sporculuk ve bisiklet camiasının idari kadrosunda hizmetleri olan bisiklet sporunun duayeni, eski milli bisikletçi Yavuz Çakır adına düzenlendi.

Bu yıl 43. Yeşil Bursa Rallisi ile aynı tarih ve güzergâha denk gelmesi sebebi ile uzun parkur iptal etme kararı alınan organizasyonda, farklı ülkelerden 12 olmak üzere 56 ilden 850 bisikletçi Orhaneli Yolu üzerinde bulunan Eker Meydanı önünden başlayarak Uludağ Oteller Bölgesi’ne kadar doğa ile iç içe pedal çevirdi. 45 kilometrelik parkurda pedal çeviren sporcular, bin 850 metre yüksekliğe kadar çıkarken, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilirken, bisikletçilere ve ailelerine mangal partisi düzenlendi.

Organizasyonu düzenleyen Yeşil Pedal Spor Kulübü Başkanı Mecit Tatlıcılar, “İlk düzenlediğimizde 16 kişiydik. Yıllar geçtikçe organizasyonumuza ilgi artmaya başladı. Bugün ise 56 şehirden yaklaşık 850 amatör ve profesyonel bisikletçi turumuza katıldı. 15 yaşından 65 yaşına kadar bay bayan katılımcı var. Hem Bursa’nın hem de bisiklet sporunun adını duyurmak için böyle bir organizasyona imza attığımızdan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu geleneksel hale döner ve dünyanın dört bir yanından sporculara Bursa’yı tanıtmış oluruz” dedi.