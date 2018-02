85’lik Herkül, her gün 3 ton odun kırıyor

40 yıldır her gün odun kırarak formunu koruyan Halil Deniz (85), atletik fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor. Odun deposu sahibi olan Deniz, patronum diye köşede oturmuyor. Her gün eline aldığı baltayla 3 ton odun kıran ihtiyar delikanlı, formuyla gençlere adeta taş çıkartıyor. Oldukça zahmetli ve yorucu bir işi olan ve gençlerin bile yapmakta zorlandığı odun kırma işini büyük bir ustalıkla yapan 85’lik delikanlı, çalışma azmiyle hem gençlere örnek oluyor, hem de sağlığını koruyor.

Sağlıklı kalmasının sebebini her gün odun kırmasına bağlayan Halil Deniz, "Doğalgaz her evde yoğun olarak kullanılmaya başladıktan sonra bizim işler bitme noktasına geldi. Eskiden kışın odun yetiştiremezdik. Koca sezonda 30 ton odun anca satıyoruz. Bizde mangal kömürü işine ağırlık verdik. Mangal kömürü satışları da olmasa işler bitme noktasına gelecek. Odunun tonunu 500 liradan satıyoruz. Bir aile kışın 3 ton odunla ısına bilir. Ben burada patron olmama rağmen her gün elime baltamı alarak günde 3 ton odun kırıyorum. Sağlıklı olmamı her gün odun kırmaya borçluyum. Normalde bu iş zor ve zahmetli bir iş ben 40 yıldır yaptığım için zorluk çekmiyorum. Bu yaşta benim gün de 3 ton odun kırdığımı görenler inanamıyor. Her gün odun kırarak sağlıklı ve dinç kalıyorum. Herkes hareket etsin sağlıklı kalsın" dedi.