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09 Temmuz 2018 13:03

87 parça beyaz eşya ile yakalanan "spotçu hırsız":

Bursa’da çalıştığı iş yerini soyan hırsız, 87 parça beyaz eşyayla yakalandı.

87 parça beyaz eşya ile yakalanan

09 Temmuz 2018 13:03

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, ’’Düğün yapacaktım, onun için çaldım’’ diyen hırsız tutuklandı.


Olay geçen hafta Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı spotçu mağazasını soyan O.G, güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Sabah dükkânını açmaya gelen iş yeri sahibi soyulduğunu anlayınca polise ihbarda bulundu. Hırsızlık masası ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, zanlının iş yerinde çalışan O.G. olduğunu tespit etti.


Polis ekipleri, gittiği güzergâhlardaki yaklaşık 400 kamerayı inceledikten sonra, O.G.’nin malları Yıldırım ilçesinde bulunan başka bir spotçu mağazasına sattığını belirledi. Çalıntı mal satan işyeri sahibi A.Y. göz altına alındı. Dükkânda 87 parça çalıntı beyaz eşya ele geçirildi.


O.G.’yi Mudanya’daki evinde 1 adet televizyon ve ankastre set ile yakalayan ekipler zanlıyı gözaltına aldı. O.G, ifadesinde, ’’ Düğün yapacaktım onun için çaldım’’ diyen şüpheli O.G. ve çalıntı eşya sattığı tespit edilen A.Y. adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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