87 yaşındaki adam kayıplara karıştı

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşlı bir adam sırra kadem bastı.

Kestel Göçmen Konutları’nda ikamet eden 87 yaşındaki Ahmet Şentürk’ten 5 gündür haber alınamıyor. Evli ve 4 çocuk sahibi Ahmet Şentürk’ü aramadıkları yer kalmadığını belirten oğlu Rıdvan Şentürk, “Cuma namazını kılmak için evden ayrılmış. Gören komşularımız namaz sonrası bir vatandaşın cenaze namazını kılıp mezarlığa kadar gittiğini söyledi. Sonra semt pazarından meyve almış. Akşam saat 16:30 gibi görülmüş. Bir daha haber alamadık” dedi.

Rıdvan Şentürk, babasının aklı dengesinin yerinde olduğunu, görenlerin insaniyet namına 155’i veya 0532 794 92 90 no’lu telefonu aramalarını istedi.