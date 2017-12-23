87’lik yazar tek parti dönemini anlattı

Rüştü Maviçiçek, kitapta çocukluk ve gençlik dönemlerinde yaşananları belgelerle anlattığını kaydetti.

1931 yılında Kosova’nın Gilan şehrinde doğan Rüştü Maviçiçek 1934 yılında ailesiyle birlikte iskan politikası ile Elazığ’a yerleşti. Çocukluk dönemini Elazığ’da geçen Maviçiçek, o dönemde yaşadıklarını yıllar sonra ‘Hayatımın İçinden CHP Zulmü’ ismini verdiği kitabını okurlarıyla buluşturdu. Kitapta kendi yaşadıklarını anlattığını dile getiren Maviçiçek, "CHP döneminde çok zulüm çektik. O gün neyse bugün de öyle. Sadece şimdilerde kamufle oluyorlar" dedi.

"Siz köylüsünüz, çay değil, süt için"

Kitabın ortaya çıkmasında küçük yaşlarda dönemin iktidar partisi olan CHP yüzünden maruz kaldıkları açlık ve sefaletin büyük payı olduğunu dile getiren Maviçiçek, "Benim küçük yaşlardan beri bu partiyle sıkıntım var. Küçükken Kur’an-ı Kerim kursuna gidiyordum. O zamanlar hocayı alıp içeri attılar, ders almamıza engel oldular. O zamanlar yaşadığım sıkıntılar bu kitabın ortaya çıkmasına sebep oldu. Biz küçükken CHP döneminde çok açlık çektik. Köylüydük, buğday üretimi yapıyorduk. O buğday bize yetmezdi, ama gelir bizden alır, memura verirlerdi. Çay içemezdik. Siz köylüsünüz, çay değil, süt için diyorlardı. Şeker alamazdık. 1 kilo şeker şimdilerin 40-50 lirasına alınıyordu. O dönemden bu döneme CHP’de en ufak bir değişiklik yok. Şimdilerde sadece kendini kamufle ediyor. Kitapta kendi yaşadıklarım ve bazı belgelerle CHP’nin yaptığı yanlışlara yer verdim" diye konuştu.