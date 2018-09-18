9 ayda 4 bin kişi iş sahibi oldu

Binlerce kişinin istihdam edildiği, çalışmaya niyeti olan, vasıflı vasıfsız herkes için iş imkanının bulunduğu İnegöl'de 2017 yılında 4 bin 327 kişiyi işe yerleştiren İş-Kur, bu rakamı 9 ayda yakaladı.

2018 yılının ilk 9 ayında 4 bin işsiz işe yerleştirilirken, 319'unun engelli, bin 568 kişinin ise bayan olduğu açıklandı. İş-Kur İnegöl Şube Müdürü Ahmet Baştürk, "İnegöl ekonomisiyle gelişmiş bir ilçe. İstihdam açısından incelendiğinde ilimizde en yüksek sanayi istihdamı oranına sahip olan İnegöl, önemli miktarda iş gücü barındırmakta olup, bu sebeple sürekli göç almaktadır. İş-Kur'a kaydı bulunan 8 bin 299 iş yeri bulunmaktadır. İnegöl'de çalışan sayısını kayıt dışı ve Suriyelilerle birlikte 130 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. İlçe halkımız İş-Kur'a büyük ilgi göstermektedir" dedi.

İşe yerleştirmede yüzde 50 artış beklediklerini aktaran Baştürk, “Kayıtlı işsiz sayısı 8 bin 595 kişi. Özel sektörden alınan açık iş sayısı 9 bin 424 kişi. 2017 yılında işe yerleştirme rakamı 4 bin 327'idi. 2018 yılı 17 Eylül'e kadar İnegöl'de kurumumuz tarafından işe yerleştirilen kişi sayısı 4 bin 30. İş-Kur olarak aylık 600 kişiyi işe yerleştiriyoruz. İşe yerleştirilenlerin 319'u engelli, bin 568 kişi de bayan. Yıl sonuna kadar 6 bini geçeceğimizi düşünüyorum. Geçen yıla göre yüzde 50 oranında işe yerleştirme artışı kaydedeceğiz. Bu İnegöl'deki ekonomik hayatın ekonomik hareketliliğini ve artan iş gücü ihtiyacını da ortaya koyuyor. 90 farklı eğitim kurumu ziyaret edilmiş ve grup görüşmesine katılan 3 bin 225 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İşbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı 304 kişidir” dedi.