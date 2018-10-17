9 ayda yollardaki acı tablo: 2 bin 711 can kaybı

Yılın Ocak-Eylül döneminde yine binlerce ocağa ateş düştü. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 9 ayında ülke genelinde meydana gelen 327 bin 429 trafik kazasında 2 bin 711 kişinin öldüğünü, 245 bin 777 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Eylül dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçen Eylül ayında ülke genelinde meydana gelen 38 bin 30 trafik kazasında 27 bin 441 kişi yaralandı, 328 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın Ocak- Eylül döneminde ülke genelinde 327 bin 429 trafik kazası vuku buldu. Bu kazalarda 245 bin 777 kişi yaralanırken 2 bin 711 kişi hayatını kaybetti.

Yılın ilk 9 ayındaki 151 bin 774 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 14 bin 127 kazaya yayalar, 2 bin 184 kazaya araç kusurları, 975 kazaya yol ve 904 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 3 bin 885 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. 2 bin 234 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Hatalı şerit değiştiren 2 bin 350 sürücü de ölümlü kazaya davetiye çıkardı. İlk 9 aylık dönemde 69 at arabası, 2 bin 436 traktör, 271 ambulans ve 324 iş makinesi yaralamalı ve ölümlü kazaya karıştı.

Bursa'da 68 kişi öldü, Ankara İstanbul'u solladı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre; yılın ilk 9 ayında Ankara'da 145, İstanbul'da 113 ve İzmir'de 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yılın 9 aylık döneminde 5 bin 177 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da ise 68 kişi hayatını kaybederken 8 bin 88 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kural tanımayanlara 2,9 milyar lira ceza yazıldı

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 9 aylık dönemde ülke genelinde 9 milyon 892 bin 944 sürücü ve yayaya 2 milyar 991 milyon 606 bin 203 lira ceza kesildi. Cezaların 1 milyar 851 milyon 66 bin 448 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Eylül döneminde alkol alıp direksiyona geçen 105 bin 456 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 747 bin 190 araç ise trafikten men edildi.