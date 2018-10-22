AB Bilgi Merkezi, Prof. Alkin'i Bursa iş dünyasıyla buluşturdu

Dr. Emre Alkin'i Bursa iş dünyası ile buluşturdu.

1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, önemli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından "Türkiye-Avrupa Ekonomisi ve Nasıl Bir Büyüme ile Geleceğe Yürümeliyiz?” konulu seminer düzenlendi. Ekonomi dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Emre Alkin'in konuşmacı olarak yer aldığı seminere Bursa iş dünyası ilgi gösterdi. Dengelenme, disiplin ve değişim üzerine inşa edilen yeni ekonomi programının gerçekçi temellere dayandığını kaydeden Emre Alkin, programı yüksek katma değer oluşturan, kaynakları doğru şekilde kullanan bir model olarak tanımladı. Gelecek dönemde Türkiye ekonomisinin daha yavaş büyüyeceğini belirten Alkin, "Bundan sonra Türkiye'nin kabul edilebilir büyüme hızı eskiden olduğu gibi yüzde 5-7 arasında değil, yüzde 3 ila 5 arasında olacak.” dedi.

Çok hızlı ve yüksek büyüme dönemlerinden kontrollü büyümeye geçiş süreçlerinin özel sektör açısından zorlu olabileceğine dikkati çeken Alkin, firmaların bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Bu süreçte finansman ve yatırımların önceliği konusunda doğru kararlar verilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Alkin, “İş insanlarımızın şirketlerini basiretle yönetmeleri lazım. Özellikle finansman konusunda veya yatırımların önceliği konusunda doğru kararlar verilmiyor. Burada harcama ile yatırımı da birbirinden ayırt etmek lazım. Borç almak ayıp değil, fakat bu borcun nerede kullanıldığını çok iyi bilmek lazım.” diye konuştu.