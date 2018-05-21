Abdal Murat Mahallesi’ne yeni meydan

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yamaçlarında yer alan ve coğrafi yapısı sebebiyle çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu Abdal Murat Mahallesi’ne meydan kazandırmak için çalışma başlattı. Abdal Murat Camii’nin çevresinin düzenlenmesiyle elde edilecek olan yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yapılacak olan meydan ve çocuk parkı, bölgenin çehresini değiştirecek hem de mahalleye nefes aldıracak. Osmangazi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı sayısız meydan ve yeşil alan çalışmalarından biri olarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan meydan çalışmasıyla birlikte, Abdal Murat Camii’nde yapılacak çevre düzenle çalışması ile de camiye modern bir görünüm kazandırılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Abdal Murat Mahallesi’ni ziyaret ederek meydan inşaatının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Dündar, “Mahallelerimizi güzelleştirmek adına yürüttüğümüz çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Abdal Murat Mahallesi’ne de yeni bir meydan ve çocuk parkı kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzellerine layık. Bizler de bu düşünce ve halkımızdan aldığımız güç ile hizmetlerimizi yapıyoruz. Abdal Murat Mahallemiz’de de yürüttüğümüz meydan çalışması ile mahallemize nefes aldırdık” dedi.

Meydanların vatandaşların buluşma yerleri olduğunu belirten Dündar, “Meydanlar mahallelerin kültürünü, ruhunu yaşatan sosyal alanlardır. Bu sebeple biz mahallelerimize meydan oluşturmaya, hemşerilerimizin vakit geçirebileceği, çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanlar üretmeye özen gösteriyoruz. Abdal Murat, Uludağ eteklerinde yer alan güzel bir mahallemiz. Yapacağımız çevre düzenlemesi ve meydan ile bu mahallemiz daha da yükselecek. Abdal Murat Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.