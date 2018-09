Abdülhamid Han Derneği törenle açıldı

Türkiye'de ilk defa Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği törenle açıldı.

Açılış törenine AK Parti Genel Merkez Siyasî ve Etik Kurulu Üyesi, önceki dönem milletvekili Metin Külünk, Sultan Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda davetli katıldı. Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, "İstiklâl ve istikbâl mücadelesi verdiğimiz bu dönemde, âleme nizam vermiş bir milletin evladı olarak, ben ve arkadaşlarım millî şuurla yola çıkmış bulunmaktayız. Vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, milli ve manevi değerleri her şeyin üzerinde gören bir neslin yetişmesi için dernek olarak gayret ediyoruz. Ayrıca 80 milyonu kucaklayacak, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek yürek olarak, yeniden bir dirilişin gerçekleştiği bu dönemde, 2. Abdülhamid Han'ın rehberliğinde, şanlı geçmişimizi bugüne ve geleceğe yansıtmak için dur durak bilmeden çalışacağız" dedi.

Nurhan Osmanoğlu ise, " Bu derneğin açılışında yardımlarından dolayı bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnegöl'de açılması çok güzel oldu. Bütün ailemin desteği ile geldim. Çok güzel işler yapılması nasip olur inşallah. Bugün cennet mekân Abdülhamid Han'ın doğum günü. Onun bir Fatiha ile anmanızı istiyorum. Dernek yöneticilerimizin başarılarını dilerim" diye konuştu.

Daha sonra konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu ülke uğruna, İslâm uğruna çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bunları yağan bizim ecdadımız. Her zaman söylüyorum gücümüz, geçmişimizde saklı. Ama maalesef çok fazla okumaya, araştırmaya ve yenilikleri araştırmaya yönelmiyoruz. Böyle bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Ben dernek başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu öğretiyi gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek. İnegöl'de açılması da çok sevindirici. Biz ümmete ışık tutalım, boşa kürek çekmeyelim. Biz faydalı olmak zorundayız kendimizden başkalarına da. O yüzden dert büyük, dava büyük" dedi.

Milletvekili Metin Külünk ise, "Tarih tekerrür etmek için vardır. Ancak anlaşılır ise, yarın için bugüne değer katar. Şayet anlaşılmazsa dünde kalır, yarın için bugüne ışık tutmaz. Her ikisi de bizim elimizde. Neden bakarsak bakalım. Habil ve Kabil'den bu yana tarih tekerrür ediyor. Sadece eşyanın niceliği değişiyor. Dün at arabası vardı, dün ok vardı. At arabasının yerini arabalar aldı, okun yerini de füze aldı. Hatta uzay savaşları aldı. Ama mantık aynı. Habil ve Kabil ekseninde devam eden ve kıyamete dek de devam edecek bir mücadelenin içerisindeyiz. Yenildik. Bu yenilgi akıl yenilgidir. Akıl mağlûbiyetini aşabilmek kolay değil. Önce bunun farkında mıyız, bu soruyu kendimize sormak durumundayız. Aklen ve fiziken mağlûp olduğumuzun farkında mıyız? Yani 7 asır yeryüzünün kuvvet merkezi olmuş bir milletin çocukları olarak ne oldu da yenildik? Bu yenilgi savaş meydanlarında mı başladı yoksa akıl meydanlarında mı başladı? Tarih bu anlamda fark etmenin ve fark edilmenin adresidir" dedi.

Külünk, konuşmalarını şu ifadelerle tamamladı: "Bu derneğin Abdülhamit Han Hazretleri üzerinden kendini ifade etmesi, bugünü anlamamız noktasında çok önemli. Abdülhamid Han'ı anlasak, geçen 100 yılı anlamış oluruz. Bugün de sayın Erdoğan'ın yaşadıklarını anlarsak, bugün ki 100 yılı anlarız. Çünkü Abdülhamid Han'ı anlamadığımız için son 100 yılı anlamadık. Şimdi de sayın Erdoğan'ın yaşadıklarını anlarsak bugün ve yarını anlamış oluruz. İşte bu millî tarih şuurunin mektebi olmalı burası".