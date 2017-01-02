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02 Ocak 2017 16:37

Abi kardeş cinayete kurban gitti

Abi kardeş cinayete kurban gitti

02 Ocak 2017 16:37

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 19 yaşındaki Büşra Kösa’nın geçtiğimiz kurban bayramı Bursa’da 5 gün sonra evleneceği nişanlısının yanında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Barış Kösa’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Büşra Köse arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı gecesi Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne eğlenmeye gitti. Köse ve 2 arkadaşı yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetti. Büşra için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Büşra’nın ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

4 ay önce ağabeyi öldürüldü
Öte yandan, Büşra Kösa’nın geçtiğimiz Kurban Bayramı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 5 gün sonra dünya evine gireceği nişanlısı ile bayram ziyaretine giderken otomobilinde kurşun yağmuruna tutulup öldürülen 26 yaşındaki Barış Kösa’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Mustafakemalpaşa’da oto alım satım işleri yapan Barış Kösa, bayramın ilk günü 5 gün sonra düğün yapacağı nişanlısı ile bayram ziyareti için yola çıkmış, genç adam Yalıntaş Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan Ali A. tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.
Olayın yaşandığı sırada otomobilde bulunan E.A. ise yara almadan kurtuldu. Harekat halindeki otomobil ise bir kahvehaneye çarparak durabildi.



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