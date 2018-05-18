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18 Mayıs 2018 12:03

Aç kalan köpekler 5 koyunu telef etti

Bursa’da Cüneyt Güleç’e ait ağıla sabaha karşı köpekler saldırdı.

Aç kalan köpekler 5 koyunu telef etti

18 Mayıs 2018 12:03

5 hayvanı telef olan Güleç, tedbir alınması için çağrıda bulundu.


Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde Cüneyt Güleç’in küçükbaş hayvan baktığı ağılına köpekler saldırdı. 5 hayvanın telef olduğu saldırıya gelinlerinin olayı fark etmesi üzerine müdahale eden Güleç ailesi, 2 hayvanı daha telef olmaktan son anda kurtardı.


Hayvanları telef olan Cüneyt Güleç, yaklaşık 5 bin lira zararı olduğunu, bu köpeklerin daha önce de benzer saldırıları olduğunu ve hayvan dışında çocuklarının da güvenliğini tehlikeye attıklarını dile getirdi. Yetkililerin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Güleç, "Biz kurbanlık 35 tane koyun bakıyorduk. Gece hayvanlarımızı ağıla bıraktık. Sabaha karşı saat 05.00 gibi ağılımıza köpekler saldırmış. O esnada gelinimiz uyanıp dışarı çıkmış ve durumu fark etmiş. Onun olayı fark etmesi ile müdahale ettik ve bir hayvanımızı ölmek üzere iken kestik, 2 tane hayvanı da son anda kurtardık. 5 hayvanımız telef oldu. Yaklaşık zararımız 5 bin lira. Konuyla ilgili yetkililere bilgi verdim fakat bana bir şey yapamayacaklarını söylediler. Daha önce de bu köpekler başka hayvanlara saldırdı ve sadece hayvanlar değil çocuklarımızın da güvenliği tehlike altında. Kimse bizim zararımızı gidermeyecek ama en azından köpeklere karşı bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.




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