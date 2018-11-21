Aç kalan sokak köpekleri kuzuyu parçaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaşın çocuğuna adak için aldığı kuzuyu sokak köpekleri parçaladı.

Edinilen bilgiye göre, Emrullah Tabak (34), hastalanan oğlunun şifa bulmasının ardından adak için dün akşam Çiçekli köyünden kuzu satın aldı. Tabak, sabahleyin kuzuyu sokak köpekleri tarafından parçalanmış halde buldu. Korkunç manzara karşısında şok geçiren Emrullah Tabak, "Oğlum iyileşince adak adamak istedim. Dün akşam Çiçekli köyünden kuzu satın aldım. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki iş yerimin deposuna bağladım. Sabah erken saatlerde kalktığımda deponun önünde sahipsiz sokak köpekleri vardı. Aç kalan köpekler kuzuyu parçalamışlar. Bana da zarar verecekleri korkusuyla oraya yaklaşamadım. Daha sonra depoya gittiğimde korkunç manzara ile karşılaştım. Kuzu telef olmuştu" dedi.

Tabak, kurt saldırısı iddiasına ise, "Ne kurdu? Ben dağda bile kurt göremiyorum artık. Şehrin göbeğinde kurdun ne işi var? İznik'te çok sayı da sahipsiz köpek var. Bu köpeklerin işi. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.