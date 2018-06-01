Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesinde Eylül ayında yapılması beklenen 6. Olağan Şube Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan Nilüfer İMKB Fen Lisesi Müdürü Ramazan Acar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’imiz; insan, emek, demokrasi, medeniyet, adalet ve merhamet eksenli sorumlu sendikacılığın yegane adresidir. Bu bağlamda, hikmet ve edep ekseninde; geçmişin bakiyesine ve köklerine sadık, hiç kimseyi ötekileştirmeden geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir sendikacılık için bu davanın Bursa’daki yükünü omuzlamaya talibiz. Yenilikçi bir yaklaşımla, üyesinden işyeri temsilcisine, kadın ve gençlik komisyonlarından, delegesine, ilçe yönetimlerinden il yönetimine kadar istişare odaklı yönetişim anlayışını, sendikamızın her kademesine hakim kılmak için yola çıkıyoruz. Eğitimde uzmanlık gruplarını oluşturmak ve bütün üyelerimize hukuk hizmetini daha verimli bir biçimde sunmak için yola çıkıyoruz. Siyasi iradenin doğrularının yanında olacağımızı, ancak yanlışlarına da yanlış diyebilme erdemini göstermek için yola çıkıyoruz.”

Acar, 3 Eylül 2016 tarihinde yapılan 2. olağanüstü kongrede de başkan adayı olarak göreve talip olmuştu.