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21 Ağustos 2018 11:05

Acemi kasaplar hastanelere koştu

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelere koştu.

Acemi kasaplar hastanelere koştu

21 Ağustos 2018 11:05


Bursa’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, acemi kasaplarla doldu taştı. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu oldu.


Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi.


Kimi vatandaş koyunun boynuzu ile yaralandığını ifade ederken, kimi ise başka bir acemi kasap tarafından yara aldığını söyledi. Küçük yaşta bir çocuğun ise yaranarak hastaneye getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.




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