Acı biber yemek için yarıştılar

Ürünlü Biber Festivali’nde bölgenin ünlü biberi tüketiciyle buluştu. Başkan Mustafa Bozbey, Ürünlü’nün biberini dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Festivalde düzenlenen acı biber yeme yarışması da renkli anlara sahne oldu.

Bursa’nın biberiyle meşhur mahallesi Ürünlü, bu hafta sonu biber festivaline ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Ürünlü Biber Festivali’nde düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Biber stantlarını gezerek üreticiyle sohbet eden Mustafa Bozbey, bu yılki ürünler hakkında bilgi aldı.. Bozbey, “Ürünlü sahip olduğu tarihi mirası ve verimli toprakları ile gerçekten son derece önemli bir mahallemizdir. Ürünlü’de hayvancılık da gelişmiş durumda, ama en çok biberi ünlü. Bununla birlikte yine buğday, arpa, mısır gibi tahılların burada pazarlandığını biliyoruz. Ürünlü biberi geçmişte nam salmıştı. Ürünlü biberini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Yerli tohum kullanımında Ürünlü’deki çiftçilerin dikkatli davrandığını belirtmek istiyorum. Çünkü bu konuda Ürünlü bu şehre öncülük yapıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü tohumumuzu kaybettik. Hemen hemen ürünlerimizin tamamına yakınında maalesef ki tohum alamıyoruz. Her sene gidiyoruz yurt dışından gelen tohumları satın alıyoruz ondan sonra da ürünü aldığımızda tohumunu bulamıyoruz. Onun için mutlaka yerli tohuma yani yenilenen tohuma geçmek zorundayız” dedi.

Festivalde düzenlenen faaliyetler renkli görüntülere sahne oldu. Turşu Kurma Atölyesi’nde Şef Emre İdrisoğlu, biber turşularının yapımını uygulamalı olarak anlattı. “en iyi biber yetiştiricisi” ve “en lezzetli biberli yemekler” yarışmaları da büyük ilgi gördü. Festivalin en renkli anları “acı biber yeme yarışması’nda yaşandı. Yarışmacılar önlerini konulan 10 acı biberi en kısa sürede yemek için çaba gösterirken, katılımcılar da onları ilgiyle izledi.

En iyi biber yetiştiricisi yarışmasında üreticilerden Canip Uçan birinci, Abdullah Atan ikinci, Güvenç Kuru da üçüncü oldu. Hünerlerin sergilendiği en lezzetli biberli yemekler yarışması’nda da birinci ‘Balkabağında güveç’ yemeği ile Emine Dikme oldu. İkinci ‘biberli yasemin çiçeği tatlısı’ ile Zeynep Çakır, üçüncü de ‘yağ biberi dolması’ ile Zeynep Kızmaz oldu. Acı biber yeme yarışması’nın kazanını ise Göksel Arslan oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Başkan Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri verdi.

Festivalde Nilüfer Halk Dansları Topluluğu gösteri sunarken, Roman Orkestrası da alkış aldı. İpek ve Levent de verdikleri konserde şenliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.