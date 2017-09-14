Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Osmangazi fırtınası

Edremit Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından Yüzme Federasyonu’nun gözetiminde yapılan Açık Su Yüzme Maratonu’na katılan yüzücüler, 2 bin ve 4 bin metrelik parkurlarda kulaç attı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden toplam 257 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Melike Öztürk, 4 bin metre kadınlar genel klasman ve 14-19 yaş kategorisinde birinci oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettiği derece ile Bursa’nın gururu olan Melike Öztürk ve hocalarını başarılarından dolayı tebrik etti.