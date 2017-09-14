Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 11:33

Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Osmangazi fırtınası

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Melike Öztürk, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu’nda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Osmangazi fırtınası

14 Eylül 2017 11:33


Edremit Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından Yüzme Federasyonu’nun gözetiminde yapılan Açık Su Yüzme Maratonu’na katılan yüzücüler, 2 bin ve 4 bin metrelik parkurlarda kulaç attı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden toplam 257 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Melike Öztürk, 4 bin metre kadınlar genel klasman ve 14-19 yaş kategorisinde birinci oldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettiği derece ile Bursa’nın gururu olan Melike Öztürk ve hocalarını başarılarından dolayı tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç