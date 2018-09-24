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Açılışta bedava börek dağıttılar

Bursa’da bir börekçi açılışa özel 50 tepsi bedava börek dağıtınca izdiham oluştu.

Bursa'da bir börekçi açılışa özel 50 tepsi bedava börek dağıtınca izdiham oluştu.


"Bülent Börekçilik", Haşim İşcan Caddesi üzerine hizmete girdi. Açılışa özel ilk gün vatandaşlara börek ikram edildi. Mehter takımı eşliğinde açılan börekçinin önünden geçen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. İlk güne özel iş yerinde 50 tepsi börek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.


Firma sahibi Halis Balıkçı, açılışa özel ilk gün gelen herkese börek ikram ettiklerini söyledi.

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