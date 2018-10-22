Acun Ilıcalı o çocukların peşine düştü

Çocukların paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, altına da ‘İlk işim sizi bulmak olacak' yazdı.

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, kendisine ait özel kanalında yayınlanan ses yarışması O Ses Türkiye'yi köy şartlarına uyarlayarak canlandırıp videoya çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan çocukların peşine düştü. Günlerdir sosyal medyada dönen görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip paylaşıldı. Çocukların nereli oldukları ve videoyu kimin paylaştığı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken, o görüntüleri seyreden Acun Ilıcalı çocukları bulmak için kolları sıvadı. Videoda jüri üyelerinin sandalyelerinin dönmesi ve yarışmacının birlikte çalışmak istediği jüriyi seçmesini esprili bir dille işleyen çocuklar kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına tebrik ve destek yorumları yaparken, Acun Ilıcalı resmi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak altına da "İlk işim sizi bulmak olacak" yazdı.